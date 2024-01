Два самолета се сблъскаха на летище в Япония

Два пътнически самолета се сблъскаха на летище в Япония.

По първоначална информация машина на Korean Air Lines е ударила леко самолет на Cathay Pacific Airways на летище New Chitose на остров Хокайдо, предаде NOVA.

Инцидентът е станал, когато корейският летателен апарат се подготвял за излитане, съобщи представител на авиокомпанията.

Самолет с 400 души на борда се запали на летище в Токио

Няма данни за жертви или ранени, предаде японската телевизия NTV.

#WATCH : Footage of moment when Korean Air & Cathay Pacific passenger aircraft collided at the Hokkaido airport, Japan.#KoreanAirPlane #CathayPacificAirways #Japan #PlaneCrash #PlaneCollision #JUSTIN #Hokkaido #NewChitoseAirport pic.twitter.com/P1TscNAaa7