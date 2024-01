Започна разследването на катастрофата с изгорелия "Еърбъс"

Японските власти започнаха разследване след трагичния инцидент на летище "Ханеда" в Токио, при който изгоря самолет „Еърбъс” А350. Пътническият самолет се сблъска след кацане със самолет на Японската брегова охрана.

Всички 379 души на борда на „Еърбъса” бяха спасени, петима от общо шестимата души в другия самолет загинаха.

Властите се опитват да установят дали е допусната професионална небрежност. Експертите са категорични, че съвременните стандарти за безопасност и бързата реакция на екипажа е спасила стотиците хора на борда на изгорелия самолет.

First daylight visuals of the 2021 built JAL Airbus A350-900 plane (JA13XJ) on Haneda Airport 's Runway 34R after its landing collision and fire on Tuesday.



Sources say that the A350 jet was given permission to land moments before the collision with a coast guard plane.#aircraft pic.twitter.com/aJD9S61YLK