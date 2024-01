Земетресение с магнитуд 7,4 удари Япония

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси обширен район по крайбрежието на Японско море в Централна Япония, а в префектура Ишикава беше издадено предупреждение за цунами, съобщиха властите, цитирани от Киодо.

Японската метеорологична служба предупреди, че се очакват 5-метрови вълни по брега на полуостров Ното в Ишикава, където е и епицентърът на труса.

Земетресението, което бе регистрирано около 16:10 ч. местно време, разтърси и сгради в центъра на столицата Токио, предаде БТА.

Епицентърът на земния трус е бил в региона на Ното, като дълбочината му е била малка. Първоначално бе съобщено за магнитуд 7,4.

Предупреждения за вълни цунами са издадени още за бреговите райони на префектурите Ямагата, Ниигата, Тояма, Фукуи и Хього. Японското правителство създаде център към премиерската канцелария за справяне с извънредната ситуация.

Спрени са високоскоростните влакове в Централна и Източна Япония. Няма отчетени аномалии в работата на атомните електроцентрали в страната. Над 36 000 домакинства останаха без ток.

Tsunami is coming in #Japan on First day of New Year.

