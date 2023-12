Пътник засне самолетната катастрофа, в която загина

Последните мигове на пътниците в самолет, катастрофирал секунди след това, показва видео, заснето от една от жертвите.

Писъци и очевиден проблем в кабината се виждат от стрийма, направен от Сону Джайсвал. На последните кадри се виждат щастливото му лице и пътниците на полет №69 на компаниятаYeti Airlines, обслужващ линията от Катманду до Покхара и прелитащ близо до планинската верига Анапурна.

Пътниците са били 72 на брой, сред които 53 непалци, 5 индийци, 4 руснаци, 2 корейци и по един от Австралия, Аржентина, Ирландия и Франция.

Сону Джайсвал, пътуващ с трима приятели, предава на живо последните моменти от полета. Видеото, потвърдено от братовчед на Джайсвал, първоначално показва, че няма признаци на бедствие сред пътниците, преди внезапно всичко да потъне в хаос и да се видят пламъци.

27-минутният полет приключва драматично в дефиле в Непал, докато се опитваше да кацне на новооткрито летище.

