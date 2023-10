Циклонът "Хамун" удари Бангладеш, има загинали

Властите в Бангладеш понижиха предупреждението за морските пристанища и крайбрежните райони, след като тропически циклон я в Бенгалския залив достигна сушата, причини смъртта на най-малко петима души и събори дървета и електрически стълбове, съобщава БТА.

Циклонът "Хамун" връхлетя крайбрежието между Читагонг и Кокс Базар в ранните часове на днешния ден и отслабна до земна депресия, съобщи метеорологичния департамент на Бангладеш в специален бюлетин, издаден тази сутрин.

Според метеорологичната служба бурята е ударила района на популярния сред туристите югоизточен град Кокс Базар със скорост на вятъра от 80 км/ч., придружен от проливни дъждове. Вчера трима души са загинали, след като дървета са паднали върху тях по време на бурята, съобщи началникът на районната администрация Шахин Имран като добави, че бурята е повредила и редица сламени къщи.

В някои части на областта електричеството не може да бъде възстановено, тъй като голяма част от електрическите стълбове са съборени по време на бурята, заяви Имран. "Може да са необходими още няколко дни, за да се възобнови напълно електроснабдяването в района", уточни той пред местни медии.

Heavy rain and strong winds in Cox's Bazar, Bangladesh 25 October 2023 #CycloneHamoon #Hamoon #Bangladesh Borhan Uddin pic.twitter.com/nCdrimtzDD

At least three killed in Cox's Bazar, Bangladesh after powerful Cyclone Hamoon hits the region pic.twitter.com/kgv7MaOBWy