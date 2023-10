Си Дзинпин иска да зарови томахавката със САЩ

Китайският президент Си Дзинпин каза в сряда, че Китай е готов да си сътрудничи със Съединените щати, тъй като и двете страни управляват различията си и работят заедно, за да отговорят на глобалните предизвикателства, според китайски държавни медии, цитирани от Reuters.

Дали Съединените щати и Китай могат да установят „правилния“ начин за разбирателство или не, ще бъде от решаващо значение за света, каза Си Дзинпин в писмо, доставено на годишна вечеря на Националния комитет за отношенията между САЩ и Китай със седалище в Ню Йорк, пише Труд.

President Xi Jinping said that China is willing to cooperate with the United States as both sides manage their differences and work together to respond to global challenges https://t.co/7h24WVRNy5