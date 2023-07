Създадоха лимонов пъпеш

Японски фермери кръстосаха два плода и получиха лимонов пъпеш с освежаващ вкус - сладък и накиселяващ, съобщи в. „Дейли мейл”. Цената му се оказва висока - над 23 щатски долара за около 2 кг.

Новият плод е с формата на пъпеш, но кората му няма райета, а вътрешността му е бяла, уточниха от компанията „Сънтори”. Количеството на плода е ограничено - само 3800 броя, които ще бъдат продавани в Сапоро и Хокайдо до края на август. Те са отгледани в пет ферми в град Фурано - област, известна в Япония с пъпешите си.

Не е ясно как точно фермерите са започнали да произвеждат лимоновия пъпеш, но най-общо хибриди често се правят с помощта на техники като кръстосано опрашване. Това до голяма степен се състои в прилагане на прашец от едно цвете към репродуктивната част на друго.

