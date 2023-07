Хеликоптер се разби в близост до Еверест

Хеликоптер с шестима души на борда се е разбил този вторник в близост до връх Еверест в Непал, съобщиха световните агенции.

„Спасителните екипи откриха телата на петима мексикански туристи и в момента продължават да издирват пилота“, заяви Басанта Бхатараи, главен правителствен администратор в района.

Властите обясниха, че рано тази сутрин е бил изгубен контакт с пилота на летателната машина, а останките ѝ били открити случайно от местни жители в района Солукхумбу, в който се намира най-високият връх на планетата.

