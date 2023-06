Вижте кадри от мощното земетресение, разтърсило Индия

Земетресение с магнитуд 5,7 по Рихтер бе регистрирано в северния индийски щат Джаму и Кашмир, съобщи Европейският сеизмологичен център.

Според сеизмолозите епицентърът на труса е на 29 км югоизточно от град Киштвар. Земетресението е регистрирано в 8:03 ч. местно време. Огнището е на дълбочина 30 километра.

Силен трус разлюля Индия

Трусовете са били толкова силни, че са усетени в столицата Делхи. Земетресението е било усетено също в Исламабад, Лахор и съседните райони в Пакистан.

Към момента не се съобщава за щети или ранени хора.

Earthquake of Magnitude:5.4, Occurred on 13-06-2023, 13:33:32 IST, Lat: 33.15 & Long: 75.82, Depth: 6 Km ,Location: Doda, Jammu and Kashmir, India