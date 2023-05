Огромен пожар в историческа сграда: Унищожена е старата поща в Манила

Огромен пожар избухна в историческа сграда във филипинската столица Манила, предава БТВ.

За щастие няма данни за жертви.

Пламъците унищожиха старата поща на филипинската столица.

Цяла нощ екипи от огнеборци се опитваха да потушат пожара, който е започнал от подземните помещения.

Waking up to the news that the Manila Central Post Office is on fire is just heartbreaking.



Declared a "Cultural Property" of the nation, the Juan Arellano-designed building is an icon and important landmark in the capital. pic.twitter.com/2ozPoEdnJC