Гладен студент изяде изкуство за 120 000 долара

Южнокорейски студент по изкуствата изяде банан, част от прочута инсталация на италианския художник Маурицио Кателан на стойност 120 000 долара, съобщи Би Би Си. Той заяви, че го е направил, защото бил гладен.

Но Хуин Су е заснет как нагло сваля банана, залепен с тиксо за стената в Музея на изкуствата "Лиум" в Сеул, отлепя го и го изяжда пред смаяните посетители, след което отново прикрепя банановата кора към стената със същото тиксо и си тръгва с доволна усмивка. Инцидентът е записан от приятел на Но, студент в Националния университет на Сеул, и продължава повече от минута.

Когато в музея попитали студента защо е изял банана, той отговорил, че е бил гладен, тъй като е пропуснал закуската, пише "Корея Хералд". По-късно Но казал пред телевизионния канал KBS, че си е помислил, че "повреждането на произведение на модерното изкуство също може да се тълкува като произведение на изкуството" и че идеята да прикрепи отново кората му дошла като "шега".

Той добави: "Помислих си, че ще бъде интересно... Не е ли залепен там, за да бъде изяден?"

Бананът е част от нашумялата преди няколко години инсталация на Маурицио Кателан "Комикът". Музейната управа го подменя на всеки два-три дни, за да не се развали.

Когато бил уведомен за инцидента, Кателан заявил: "Никакъв проблем". Това не е първият случай, когато бананът бива изяден. През 2019 г. пърформанс артистът Дейвид Датуна издърпа плода от стената, след като творбата бе продадена за 120 000 долара на изложението "Арт Базел" в Маями.

И тогава бананът беше просто заменен и не бяха предприети други мерки. По-късно Датуна заяви пред "Гардиън", че макар да смята Кателан за "гений", той се е притеснил от огромната сума пари, платена за банан на стойност 20 цента, пише "Сега".

Първото и второто издание на "Комикът", изложени на "Арт Базел" в Маями, са продадени за $ 120 000, а друго е обявено за продажба за 150 хил. долара, преди Датуна да се появи и да изяде плода. "През последните три години съм пътувал в 67 страни по света и виждам как живеят хората", казва артистът. "Милиони умират без храна. И тогава той слага три банана на стената за половин милион долара?"

Кателан, който е роден в Падуа, но живее и работи в Ню Йорк, е известен с провокативните си творби. Една от тях - тоалетна от 18-каратово злато, наречена "Америка" и оценена на 1 млн. паунда - влезе в заглавията през миналия септември, след като беше изтръгната от стената на експозицията по време на нощен обир в двореца Бленхайм в Оксфордшир.

Скулптура на Кателан със среден пръст, известна като Il Dito (пръстът), но официално наречена L.O.V.E., издигната срещу фондовата борса в Милано, беше поругана от природозащитници през януари тази година.

