Далай Лама подкани малко дете да му "смукне" езика

Скандално видео хвърли сянка върху личността на Далай Лама Далай Лама е високопоставен лама в будистката школа Гелуг или "Жълтите шапки" на тибетския. В социалните мрежи набират популярност кадри, които показват 87-годишният Далай Лама Далай Лама е високопоставен лама в будистката школа Гелуг или "Жълтите шапки" на тибетския да целува момче, което се навежда, за да му отдаде почит.

След това будисткият монах изплезва езика си и приканва детето да го смуче. Видеото е от събитие на 28 февруари в МакЛеод Гандж, предградие на град Дхарамсала в Северна Индия.

Trigger warning: Pedophilia



Dalai Lama calls up a minor boy, kisses him on lips, asks for a tongue kiss as well. Also, notice where he takes the boy’s hand. This is disgusting and appears to be a case of child molestation.©️ pic.twitter.com/QVnyb1myer