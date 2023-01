Самолет се разби в Непал, най-малко 16 са загинали

Най-малко 16 души са загинали при катастрофата на пътнически самолет в западния непалски град Покхара, съобщи военен говорител, цитиран от Ройтерс.

"Очакваме да открием още тела", каза пред Ройтерс военният говорител. "Самолетът се е разбил на парчета."

На борда на двумоторния самолет ATR 72 на непалската авиокомпания "Йети Ерлайнс" е имало 72 души, включително две деца, четирима души екипаж и десет чужди граждани, каза говорител на въздушния превозвач.

"Не знаем националността им", заяви той. "Опитваме се да я установим."

Стотици спасители претърсват склона, на който се намира местопроизшествието.

Разбилият се днес самолет е бил на 15 години, по данни на сайта за проследяване на полети в реално време "Флайт Радар 24" (FlightRadar24).

ATR 72 е широко използван двумоторен турбовитлов самолет, произвеждан от съвместно предприятие на компаниите "Ербъс" и италианската "Леонардо".

"Йети Ерлайнс" разполага с авиопарк от шест ATR72-500 според интернет страницата на въздушния превозвач.

first pictures of a yeti air plane crash in the mountain in Pokhara #nepal



68 passenger have unfortunately perished with 23 young children

the plane is still on fire



Ya Allah Reham Farma pic.twitter.com/BOGKmF7aCA