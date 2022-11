Сблъсъци между демонстранти и полиция в Южен Китай

Сблъсъци между демонстранти и полицаи избухнаха тази нощ в Гуанчжоу (Кантон), Южен Китай, според очевидци и кадри от социалните мрежи, предаде Франс прес, като припомни вълненията срещу санитарните ограничения в страната през последните дни, пише БТА.

Кадрите показват полицаи с бели защитни костюми и прозрачни щитове, които се движат в стегнати редици по една от улиците в район Хайчжу, докато около тях прелитат хвърлени предмети от стъкло.

На видеата, геолокализирани от АФП, се чуват крясъци, а на земята лежат преобърнати оранжеви и сини заградителни съоръжения.

Виждат се и хора, замерващи с някакви предмети полицията, също и десетина души с вързани ръце, изглежда арестувани от силите на реда.

Жител на Гуанчжоу, представил се като Чен, разказа пред АФП, че е видял снощи как стотина полицейски агенти прииждат към село Хоуцзяо, част от район Хайчжу, и арестуват най-малко трима души.

Мощната китайска система за сигурност реагира бързо, за да спре историческите демонстрации през уикенда в редица градове из страната.

Седем задържани след сблъсъци в Китай заради политиката за "нулев ковид"

Гневът избухна след близо три години антиковидни рестрикции, включващи повтарящи се локдауни в Китай и почти всекидневно писиар тестване на населението.

Отключващ момент за вълненията, най-мащабни от времето на продемократичните бунтове през 1989 г., бе пожар в Урумчи, столица на автономния регион Синцзян, взел 10 жертви.

Интернет потребители заявиха, че санитарните ограничения са попречили на спасителите да пристигнат бързо на мястото, но властите отхвърлиха тези твърдения.

Район Хайчжу в Гуанчжоу, където живеят над 1,8 милиона души, е център на ново огнище на КОВИД-19 и от края на октомври е в карантина.

China



Protests are erupting across China as people have had enough of the draconian zero Covid lockdowns. This is what eventually happens when people power mobilises against oppressive governments that take away freedoms and human dignity. pic.twitter.com/NsZgZTxEYT