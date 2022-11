Китай представи нова бойна машина-амфибия

Китайският държавен отбранителен и автомобилен конгломерат China South Industries Group Corporation представи нова наземна машина-амфибия без екипаж.

Тя е с корпус, подобен на лодка, и четири комплекта гумени вериги. Безпилотна бойна машина-амфибия може да се оборудва с различни модули - разузнавателни или бойни.

Според експертите оръжието може да се окаже много полезно при хипотетична инвазия над Тайван.

Амфибията може да участва в десанти, да превозва товари и да участва в снабдяването на бойната сила. Тя може да взаимодейства с други бойни системи. Малките й размери я правят и добра платформа за разузнаване.

Китай не разкрива много от характеристиките на новия си дрон-амфибия. Пекин обаче демонстрира версия с допълнително пространство за товари и боен модул с антитанкова ракета.

CCTV just published a video of the recently seen Amphibious Unmanned Combat Vehicle displayed on the 14th Zhihai Air Show purporsely designed for amphibious operations support pic.twitter.com/4syzaTr8Bo