Шествие за Хелоуин в Сеул завърши кърваво (18+)

Десетки са пострадали в масова блъсканица в Сеул. Пострадалите са участвали в Хелоуин шествие в част на града, където е съсредоточен нощният живот на корейската столица.

Корейски телевизии показаха как медицински екипи правят сърдечен масаж на хора, лежащи по улиците в центъра на града. Те са се задушили, след като огромно множество - вероятно над 100 хиляди души - се стекло в квартал с много ресторанти и барове, за да празнува Хелоуин, предаде Дарик.

Стотици загинали и ранени при безредици, избухнали след футболен мач в Индонезия

За първи път от началото на пандемията от коронавирус празненствата бяха разрешени без ограничения. Това привлякло много посетители към квартала северно от река Хан, известен с активен нощен живот.

Според първоначалните данни повече от 80 души са се задушили.

Президентът Юн Сук-юл e информиран за случилото се.



В района е имало 100 хил. души, които са празнували първия Хелоуин без маски на открито след пандемията.

Предупреждаваме, че следващите кадри не са за хора със слаби нерви.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl