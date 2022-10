Индия празнува фестивала Дивали с ослепителни светлини

Индийците озариха домовете си и улиците в цялата страна с ярки глинени маслени лампи и ослепителни цветни светлини, за да отбележат Дивали - хиндуисткия фестивал, който символизира победата на светлината над мрака, предаде Асошиейтед прес.

Дивали е национален празник в цяла Индия и обикновено се празнува с общуване и размяна на подаръци със семейството и приятелите. Много хора палят глинени маслени лампи или свещи или изстрелват фойерверки като част от празненствата. Вечерта на хиндуистката богиня Лакшми, за която се вярва, че носи късмет и просперитет, се посвещава специална молитва.

В навечерието на тържествата градовете в цялата страна бяха украсени с цветни светлини. Милиони индийци се тълпяха по претъпканите базари, за да пазаруват, връщайки веселието на Дивали, което беше помрачено през последните две години заради ограниченията, свързани с коронавируса. Пазарите гъмжаха от нетърпеливи хора, които купуваха цветя, фенери и свещи, предназначени за украса на домове и офиси.

С падането на здрача в неделя над 1,5 милиона глинени лампи бяха запалени и продължиха да горят 45 минути в северния град Айодхя в щата Утар Прадеш. Над 22 000 доброволци, по-голямата част от които студенти, се погрижиха те да горят за определеното време, за да бъде подобрен миналогодишният рекорд на Гинес от 900 000 маслени лампи.

Индусите вярват, че божеството Рама е родено в Айодхя, където се завръща след 14-годишно изгнание. За да отпразнуват завръщането му, хората палят глинени лампи.

Свещеният град беше украсен с приказни светлини преди събитието, а лазерно шоу и фойерверки осветиха уличките и речните му брегове. Хиляди жители запалиха лампи в домовете си и в храмовете в целия град.

На зашеметяващия спектакъл присъства и премиерът Нарендра Моди. Под звуците на хиндуистки религиозни химни той запали глинена лампа и изпълни ритуала "аарти", при който запалени лампи се полюшват пред идол.

През последните няколко години честванията на Дивали са съпътствани от притеснения относно замърсяването на въздуха, което обикновено забулва северната част на Индия в токсичен сив смог, когато температурите се понижават с настъпването на зимата.

Проблемите със замърсяването в тази част на страната в началото на зимния сезон произтичат главно от емисиите от моторните превозни средства и изгарянето на стърнища за прочистване на нивите. В нощта на Дивали обаче хората също така осветяват небето с петарди, а димът от тях предизвиква смог, чието изчистване понякога отнема дни.

Някои индийски щати, както и столицата Делхи, забраниха продажбата на фойерверки и наложиха други ограничения, за да спрат замърсяването. Властите освен това призоваха жителите да палят "екологични бомбички", които отделят по-малко замърсители от обикновените петарди. Подобни забрани обаче често са били пренебрегвани в миналото, информира БТА.

