Проливни дъждове в Индия взеха жертви, има стотици срутени къщи

Проливни дъждове предизвикаха срутване на къщи в северен индийски щат, а жертвите са най-малко 12, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални служители днес.

Пороят предизвика и прекъсване на електрозахранването, проблеми с трафика и стотици наводнени домове.

Училищата в Лакнау, столицата на щата Утар Прадеш, днес са затворени, а метеорологична служба отчете, че за 24 часа в района са паднали 35 мм дъжд, каза заместник-главният министър на щата Браджеш Патак.

Покривът и стена на пострадала къща рухнаха рано тази сутрин в района на Хазратгандж. Девет души са загинали на място, а трима са били хоспитализирани с наранявания, каза Патак.

Той добави, че в град Унао, намиращ се на 40 километра югозападно от Лакнау, са загинали трима при срутване на къща след проливни дъждове.

По-рано този месец в южния индийски град Бенгалуру, столицата на южния щат Карнатака, проливни дъждове в продължение на два дни предизвикаха продължителни задръствания, спиране на тока и тежки наводнения.

Хората са използвали трактори, за да отидат на работа. Изпратени са лодки за спасяване на жители на Бенгалуру.

Мусонните дъждове в Южна Азия обикновено започват през юни, но тази година силни проливни дъждове заваляха в Североизточна Индия и Бангладеш още в началото на март. Това предизвика наводнения още през април в Бангладеш. Сезонът на мусоните, който обичайно приключва през октомври, причинява смъртта на стотици хора и оставя десетки хиляди без дом всяка година.

Учени казват, че изменението на климата е причината за необичайни природни явления като прекомерните валежи, превръщащи се в "новото нормално".

Те отбелязват също, че се настъпват и промени в сезонът на мусоните.

India's Silicon Valley has been drowning as the city witnessed 150 percent more rainfall than the average during the ongoing monsoon season. Bengaluru and other parts of Karnataka are not known to be traditionally flood-prone. #NewsMo | @nabilajamal_ pic.twitter.com/0f27U4g1LV