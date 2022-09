Бурж Халифа грейна с лицето на Елизабет Втора

Най-висока сграда в света - Бурж Халифа в Дубай, грейна с лика на покойната кралица Елизабет Втора и британския флаг, предава БНТ.

Смъртта ѝ предизвика вълна от съпричастност по целия свят. Вчера тленните ѝ останки бяха пренесени от замъка Балморал в официалната резиденция на британските монарси в Единбург Холирудхаус.

Днес следобед ще бъдат изложени в катедралата "Сейнт Джайлс", където довечера към бдението ще се присъедини крал Чарлз Трети и други членове на кралското семейство.

Преди това на церемония в Холирудхаус кралят ще получи ключовете на Единбург и ще се срещне с премиера Никола Стърджън, преди да посети шотландския парламент.

Чарлз III с първа реч пред британския парламент в качеството си на монарх

Тази сутрин в парламента в Лондон Чарлз Трети получи съболезнованията от депутатите и членовете на Камарата на лордовете.

نضيء #برج_خليفة لنعبّر عن خالص عزائنا ومواساتنا للشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.#BurjKhalifa

lights up to extend our deepest condolences for the passing of her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/m5M0n1Qx1Y