Бившият японски премиер Шиндзо Абе почина, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на телевизия Ен Ейч Кей.

Абе бе прострелян днес на предизборна проява в град Нара, Западна Япония.

Абе не давал признаци на живот

Какво се случи?

67-годишният Абе, който остава най-дълго управлявалият министър-председател на Япония, беше прострелян по време на предизборна реч.

Въоръжен мъж се приближава до платформата, където Абе говори, и стреля два пъти. Единият куршум го улучва в гърба. С медицински хеликоптер за минути е транспортиран в болница. Според спешните екипи, пристигнали на място, той не е давал признаци на живот. Заподозреният нападател, за когото се съобщава, че е мъж на около 40 години, е арестуван на мястото на покушението.

Последва вълна от съболезнования - сред тях на външният министър на Русия Сергей Лавров и на американския държавен секретар Антъни Блинкен.

Нападателят, идентифициран като Тецуя Ямагами, бе арестуван на местопрестъплението. Стрелецът е бивш военен от военноморските части на Силите за самоотбрана на Япония, стана ясно от изявления на източници от правителството.

Предполага се, че оръжието, с което е стреляно по Абе, е самоделно. Подобни нападения са рядкост в Япония, където действат строги правила във връзка с продажбата и разпространението на огнестрелни оръжия.

