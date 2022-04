Загинали и ранени при блъсканица на религиозен празник в Индия

Най-малко двама души са загинали, а други осем са ранени при навалица на религиозен фестивал в индийския щат Тамил Наду, съобщи Нова телевизия, позовавайки се на местните власти.

Според държавни служители фестивалът се е провел в един от градовете в квартал Мадурай.

12 души загинаха и 16 бяха ранени след блъсканица в хиндуистки храм в Кашмир

По предварителни данни блъсканицата е предизвикана от едновременното придвижване на много участниците във фестивала до значимо място за вярващите.

Отбелязва се, че много хора са се оплаквали от задушаване поради ограниченото пространство, някои от тях са загубили съзнание, осем души от присъстващите са получили наранявания с различна тежест. Впоследствие някои от пострадалите се нуждаели от хоспитализация.

#Madurai Cultural Capital of #TamilNadu celebrates #MaduraiChithiraiFestival.

Pristine Love, Unity, Kindness & Happiness showering all over.

I am sure rest of #India would reach this level of Communal Harmony, Unity & Maturity in near future.

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்.

. pic.twitter.com/RH9NELkxyi