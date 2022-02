Япония ще наложи санкции на Руската централна банка и президента на Беларус

Япония ще въведе санкции срещу президента на Беларус Алeксандър Лукашенко и Руската централна банка заради руската инвазия в Украйна, съобщи днес премиерът Фумио Кишида, цитиран от Франс прес.

"В светлината на явното участие на Беларус в тази агресия, ще въведем санкции срещу президента Лукашенко и други физически лица и организации, както и мерки за ограничаване на износа", каза Кишида след разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

"За да повишим ефективността на финансовите санкции, приети от международната общност срещу Русия, решихме да наложим санкции, които да ограничат трансакциите с Руската централна банка", добави японският премиер.

В сътрудничество с партньорите от Г-7 правителството на Кишида вече обяви серия от санкции срещу Москва, които са насочени основно срещу финансови институции и износа на полупроводници за Русия.

Кишида заяви, че към вече предложените заеми за 100 милиона долара за Украйна, Токио ще предостави и допълнителни 100 милиона долара спешна хуманитарна помощ.

Санкциите на ЕС срещу руската Централна банка влязоха в сила

Японският премиер подчерта също така, че мерките са били взети, за да могат украинците, които са в Япония, да удължат престоя си, ако се страхуват да се завърнат в родината си, отбелязва БТА.

Зеленски приветства в Туитър решението на Япония да въведе тежки санкции срещу Москва.

"Благодаря! Има истинска световна коалиция срещу войната", добави той.

