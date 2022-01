При безредиците в Казахстан са задържани над 4400 души

Повече от 4400 души са били задържани, а над 40 - убити, по време на безредиците в Казахстан, по официални данни, цитирани днес от държавната телевизия, предаде ДПА.

Броят на загиналите очевидно включва и жертвите от силите за сигурност.

11-годишно дете беше застреляно в Алмати

Междувременно президентът на авторитарната държава Касъм-Жомарт Токаев обяви ден на национален траур за възпоменание на "множеството жертви на трагичните събития в някои части на страната", предадоха държавни медии, цитира БТА.

Има опасения, че броят на загиналите може да е много по-голям. Президентът е издал заповед да се стреля без предупреждение, за да се потушат антиправителствените протести, припомня ДПА.

