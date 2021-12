Китай също засече щама Омикрон

© gettyimages

Китай регистрира първия случай на инфекция с коронавирусния вариант Омикрон, съобщиха Tianjin Daily и China Central Television.

Според информациите заразеният асимптоматичен пациент е поставен под карантина, като се добавя, че лицето е пътник, който се е върнал от чужбина в град Тиендзин на 9 декември.

Омикрон взе жертва във Великобритания

През миналата седмица китайските Sinovac Biotech Ltd. и China National Pharmaceutical Group Co., Ltd., известна още като Sinopharm, обявиха, че са получили изолираната проба на варианта, която им позволява да адаптират съответните си ваксини срещу COVID-19 към варианта Омикрон.

Китай възприе строг подход за нулева зараза с COVID-19 още от началото на пандемията и появяването на доста по-силно заразния Омикрон в страната може да доведе до засилване на противоепидемичните мерки и ограничения. Ако Китай и сега последва подобен път за борба с коронавируса, резултатът от нови строги мерки на локално ниво може да нанесе още един голям удар върху глобалните вериги на доставки, предаде БНР.

Резултатът може да бъде опустошителен за компаниите, които започнаха вече да виждат по-добри признаци за подобряване на глобалните вериги на доставки. Това може да доведе до още ценови повишения и до недостиг на продукти. Нов ценови скок пък може да запази и дори да повиши допълнително инфлационните очаквания и да постави под сериозна дилема централните банки по света.

