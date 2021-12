Никарагуа призна КНР като единствен представител на Китай и скъса отношенията си с Тайван

Никарагуа обяви вчера, че прекъсва дългогодишните си дипломатически отношения с Република Китай (Тайван) и заяви, че комунистическата Китайска народна република е "единственият законен представител на Китай", предаде Ройтерс.

В изявлението на никарагуанското външно министерство, разпространено на испански и английски език, се казва още, че остров Тайван е "неотделима част от китайската територия".

#BREAKING Nicaragua breaks diplomatic ties with Taiwan, recognizes China, official says pic.twitter.com/3WAo5dCXE1