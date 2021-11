Предсезонен сняг засипа обширни части на Северен Китай, включително Пекин

Предсезонна снежна буря покри със сняг голяма част от Северен Китай, включително Пекин, и предизвика затваряне на шосета и отменяне на самолетни полети, съобщи АП.

Температурите спаднаха под нулата, а студеният фронт се придвижва от запад на изток.

За пръв път от 67 години заваля сняг в китайския град Гуанчжоу

Днес снегът продължава да вали в столицата и близкия град Тянцзин, след като вчера засипа Вътрешна Монголия и други западни райони.

Прогнозите сочат, че на места снежната покривка ще достигне над 30 сантиметра.

Today is Lidong (立冬), the beginning of winter, and look at the snow in Beijing! pic.twitter.com/UO5xAMWQlM