Атака с дрон срещу резиденцията на иракския премиер

Атака с дрон с експлозиви е била извършена срещу резиденцията на иракския премиер Мустафа ал-Кадими в т. нар. "зелена зона" на Багдад. Военни определиха станалото като опит за покушение. Кадими е успял да избяга. Телевизия "Ал-Арабия" твърди, че той е бил приет в болница с леки наранявания, а дронът е бил прихванат.

Самият премиер написа малко по-късно в туитър, че е добре и призова за запазване на спокойствие и въздържане от действия. От офиса му пък заявиха, че не е пострадал. Шестима членове на личната му охрана обаче са били ранени. Западни дипломати твърдят, че са чули експлозии и стрелба в района.

13 полицаи са убити при нападение на ИД в Ирак

За момента никой не е поел отговорност за атаката.

По-рано няколкостотин поддръжници на проирански групировки протестираха близо до входа на "зелената зона" срещу резултатите от изборите в Ирак на 10 октомври. Недоволните твърдят, че е имало нарушения в изборния процес и при броенето на гласовете. На демонстрацията се стигна до насилие след като протестиращи хвърляха камъни и раниха няколко полицаи, а един от недоволните беше убит от силите на реда.

Footage by @Mustafa_salimb shows the moment Iraqi PM Mustafa al-Kadhimi’s residence came under drone attack as guards try to intercept the drone.#Iraq pic.twitter.com/w4LRiFcCsA