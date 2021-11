Шампионка по тенис обвини топ китайски политик, че я е принудил да правят секс

Китайската шампионка по тенис Пън Шуай обвини бивш вицепремиер и високопоставен член на комунистическата партия, че я е принудил да правят секс, предаде Франс прес.

Обвинението, отправено в социалната мрежа "Вейбо", бързо бе заличено от китайската държавна цензура.

