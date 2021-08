Появата на Ким Чен-ун смути световната общественост, питат дали е "чипиран"

Появата на ръководителя на Северна Корея Ким Чен-ун Ким Чен Ун (на хангъл 김정은, на ханджа 金正恩, на английски Kim Jong-Un) е севернокорейски политически, на публични мероприятия в последно време повдигна въпроси за здравето му. Причината е в лепенката, която бе забелязана в задната част на главата на севернокорейския лидер.

Бандажът бе забелязан за първи път в края на юли, когато Ким Чен-ун Ким Чен Ун (на хангъл 김정은, на ханджа 金正恩, на английски Kim Jong-Un) е севернокорейски политически, посети военен парад в Пхенян и разговаря с ветерани.

Mysterious spot and bandage appear on back of Kim Jong Un’s head https://t.co/IaRCEzzyTR pic.twitter.com/jd2Ppz7jdX