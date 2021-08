В Мианма бе съставено временно правителство начело с водача на хунтата

Държавният административен съвет на Мианма оповести сформирането на временно правителство, съобщи днес агенция Синхуа, цитирана от ТАСС.

Според съобщения в държавните медии водачът на хунтата генерал Мин Аун Хлайн ще поеме функциите на министър-председател на страната.

Хунтата в Мианма анулира резултатите от изборите през 2020 г., спечелени от Аун Сан Су Чжи

Синуа съобщава, че генералът е направил телевизионно обръщение, в което е заявил, че в страната се планира да бъдат произведени нови парламентарни избори през втората половина на 2023 г.

Днес се навръшват шест месеца от военния преврат в Мианма на 1 февруари, след който в страната бе въведено извънредно положение, а цивилното правителство бе отстранено от власт.

Хунтата оправдава преврата с извършени, според военните, масови манипулации на изборите през ноември 2020 г., отбелязва ТАСС.

