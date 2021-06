Лъв, отглеждан като домашен любимец, беше конфискуван след публикации в "ТикТок"

18-месечен лъв, тежащ едва 70 килограма, е бил конфискуван от властите в Камбоджа, пише „Гардиън“, предава БТА.

Животното е било внесено от чужбина от неговия собственик, който е китайски гражданин, за да бъде отглеждано в дома му, каза говорителят на Министерството на околната среда на Камбоджа Нет Феактра.

Камбоджанските власти започват да разследват случая, след като виждат негови видеоклипове, публикувани в социалната мрежа „ТикТок“.

Неправителствената организация за спасяване на животни “Wildlife Alliance”, която помогна на правителството на Камбоджа в спасителната операция, заяви, че условията в частната резиденция са били „крайно неподходящи за диво животно“. Освен това то е било подстригано, а кучешките му зъби, както и ноктите, са били отстранени, което е влошило допълнително здравословното му състояние.

Нет Феактра публикува снимки от спасяването на лъва в официалния си профил в „Туитър“. Вчера той е бил преместен в Спасителния център за диви животни в покрайнините на столицата Пном Пен.

#Cambodia’s Ministry of Environment congratulated Cambodian coalition authorities and #WildlifeAlliance to rescue a pet lion. According to the law, People don’t have right to raise wildlife animals at home. Wildlife animals should be in the natural forest. Against #wildlifetrade pic.twitter.com/q9VQdLKlio