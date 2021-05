Циклонът Яас уби петима в Индия; крокодили излязоха от резерват

Циклонът Яас остави днес след себе си хиляди индийци без подслон. Най-малко петима души загинаха въпреки предварителната евакуация на стотици хиляди хора от Източна Индия, ударена вече от мощна коронавирусна вълна, предаде Франс прес.

Придружен от вълни, достигащи понякога височината на двуетажен автобус, проливни дъждове и пориви на вятъра със скорост до 155 км/ч, Яас, циклон от втора категория, връхлетя крайбрежието през нощта срещу сряда. После напредна в дълбочина в посока щата Джаркханд и се превърна в област с много ниско налягане, където валят силни дъждове.

По-малко от две седмици след като циклонът Тауктае опустоши западното крайбрежие на Индия и уби най-малко 155 души, бяха евакуирани над 1,5 милиона индийци, застрашени от вчерашното навлизане на Яас над източните щати Западна Бенгалия и Одиша.

Двама души загинаха в Западна Бенгалия, двама - в Одиша, и един човек - в съседен Бангладеш, където морето скъса вълноломи и наводни хиляди жилища, съобщиха властите.

Според Мамата Банерджи, регионалната премиерка на Западна Бенгалия, циклонът е разрушил над 300 000 сгради.

