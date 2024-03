Експерти предположиха защо Русия не изпраща най-модерния си танк на фронта в Украйна

Най-модерният руски основен боен танк Т-14 „Армата“ така и не се появи на бойното поле в Украйна, тъй като Москва се опасява от потенциална загуба на ценния актив на бойното поле, предаде Укринформ, цитирайки британското министерство на отбраната.

Ръководителят на руската отбранителна компания „Ростех“ Сергей Чемезов заяви на 4 март, че най-модерният руски основен боен танк Т-14 „Армата“ е постъпил на въоръжение в руската армия, но няма да бъде разположен в Украйна. Според него това се дължи на високите разходи, ограничаващи мащабното производство.

Британското министерство на отбраната отбелязва, че Т-14 „Армата“ е бил представен на парада по случай Деня на победата през 2015 г. и припомня, че е имал проблеми по време на репетиция. Първа гвардейска танкова армия трябваше да получи танкове „Армата“ през 2021 г., но според експертите е малко вероятно доставката за някоя фронтова част да се е осъществила в действителност.

През декември 2022 г. руският танк от ново поколение е бил забелязан по време на учения в Южна Русия, а разузнавателните служби на Кремъл твърдяха, че ще бъде разположен в Украйна, се отбелязва в редовната сводка на британското отбранително министерство, което се позовава на британското военно разузнаване.

Към днешна дата е почти сигурно, че ОБТ (основен боен танк) Т-14 „Армата“ не е бил разположен в Украйна. Това е много вероятно поради потенциалните щети за репутацията при загуба на „престижната“ машина в битка и изискването за производство на по-големи количества ОБT, което може да бъде задоволено само от други варианти, е изводът, който прави британското разузнаване.

