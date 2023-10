Антонио Гутериш: Спрете лудостта! Покривите на света се срутват

Покривите на света се срутват. Това заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш при посещение в хималайските райони, предаде АФП.

Той призова света да "спре лудостта" на изменението на климата. Районите около Непал са загубила почти една трета от ледниците си за малко повече от три десетилетия.

"Ледниците са ледени резервоари – тези тук, в Хималаите, доставят прясна вода на над един милиард души. Когато те се свиват, намаляват и речните течения", коментира Гутериш.

Ледниците на Непал са се стопили с 6% по-бързо през последното десетилетие, отколкото през предходното, посочва още той.

Тези в Хималаите и Хиндукуш са решаващ източник на вода за около 240 милиона души в планинските райони, както и за още 1,65 милиарда души в южноазиатските и югоизточноазиатските речни долини. Ледниците захранват 10 от най-важните речни системи в света и пряко или непряко снабдяват милиарди хора с храна, енергия, чист въздух и доходи.

Учените казват, че те се топят по-бързо от всякога поради изменението на климата, излагайки общностите на непредвидими бедствия.

„Днес съм тук, за да извикам от покрива на света: спрете лудостта. Ледниците се оттеглят, но ние не можем. Трябва да сложим край на ерата на изкопаемите горива“, заяви Гутериш в село Тянгбоче, над което се извисява Еверест.

Ледниците в Хималаите може да изчезнат след век

Светът се е затоплил средно с близо 1,2°C от средата на 1800 г., отприщвайки каскада от екстремни метеорологични условия, включително по-интензивни горещи вълни, по-тежки суши и бури, станали по-свирепи от покачването на моретата.

Най-силно засегнати са най-уязвимите хора и най-бедните страни в света, които не са направили много, за да допринесат за емисиите от изкопаеми горива, които повишават температурите. "Светът не може да чака. Трябва да действаме сега, за да защитим хората на първа линия и да ограничим повишаването на глобалната температура до 1,5°C, за да предотвратим най-лошия климатичен хаос", добави Гутериш.

В първата фаза на въздействието на изменението на климата, топенето на ледниците може да предизвика разрушителни наводнения.

„Топените ледници означават „набъбнали“ езера и реки, които преливат, помитайки цели общности. Но твърде скоро ледниците ще пресъхнат, ако не се направи промяна“, продължи Гутериш. „В бъдеще големи хималайски реки като Инд, Ганг и Брахмапутра може да имат значително намалени потоци. Това означава катастрофа“, коментира Антонио Гутериш.

Today from the base of Mt. Everest, I saw for myself the terrible impact of the climate crisis on the Himalayas.



As temperatures rise, glacier melt increases - threatening the lives and livelihoods of entire communities.#ClimateAction can’t wait. pic.twitter.com/Ih12Qb8roi