Сателитни снимки показаха: САЩ, Русия и Китай строят нови ядрени бази

САЩ, Русия и Китай строят съоръжения и прокопават нови тунели в своите ядрени бази. Това показват сателитни изображения, получени в Си Ен Ен. Повишената активност се наблюдава от няколко години. Разширенията на бившите ядрени площадки, предполагат подготовка за ядрени тестове и са доказателство за разработката на нови оръжия.

Китай строи ядрени бункери, силози и тунели в далечния западен регион Синцзян, Русия - в архипелага Нова Земя в Северния ледовит океан, а САЩ - в пустинята Невада.

Сателитните изображения от последните три години показват нови тунели под планини, нови пътища и складови съоръжения, както и увеличен трафик на превозни средства, влизащи и излизащи от обектите, каза Джефри Луис, професор в Центъра за изследвания на неразпространението на Джеймс Мартин в Института за международни изследвания Мидълбъри, цитиран от dir.bg.

"Наистина има много намеци, които предполагат, че Русия, Китай и Съединените щати може да възобновят ядрените опити", каза той. Нито една от трите страни не е провеждала подземни ядрени опити, след забраната им през 1996 г.

Ядрена подводница на САЩ акостира в пристанище в Австралия

Китай и САЩ са подписали договора, но не са го ратифицирали. Москва е ратифицирала договора, но руският президент Владимир Путин каза през февруари, че ще нареди тест, ако САЩ направят това първи.

