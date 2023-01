Ето как светът посрещна 2023 година

Новогодишните празненства вече преминаха през по-голямата част от света, като хората отброяваха последните оставащите секунди до новата година и се радваха на фойерверки, сбогувайки се с 2022 г., която донесе война в Европа и глобални тревоги, свързани с инфлацията, предаде Асошиейтед прес.

Новата година започна в Кирибати в централната част на Тихия океан, след което бе посрещната в Русия и Нова Зеландия и постепенно настъпи в Азия, Европа и Америка. Новата 2023-та година ще дойде най-късно в малките отдалечени острови Американска Самоа, остров Бейкър и остров Хауланд, които са част от САЩ.

В Париж хиляди излязоха да празнуват булевард "Шанз Елизе", а в новогодишно обръщение френският президент Еманюел Макрон обеща постоянна подкрепа за Украйна. "През следващата година ние ще бъдем неизменно на ваша страна", каза Макрон. "Ще ви помагаме до победата и ще бъдем заедно, за да изградим справедлив и траен мир", зарече се той.

В Лондон повече от 100 000 души се събраха край река Темза, за да наблюдават зрелищно шоу с фойерверки около огромното виенско колело, известно като Лондонското око.

Плажът Копакабана в Рио де Жанейро посрещна няколко хиляди души, които наблюдаваха кратки илюминации, а няколко бразилски града отмениха празненствата заради коронавируса. Преди пандемията новогодишните празненства в бразилската столица обикновено привличаха повече от два милиона души.

