Австрийски министър: Интересите на Русия се простират и в Западните Балкани

Интересите на Русия не се простират единствено в Украйна, а и в страните от Западните Балкани, предупреди в София министърът по европейските и международните въпроси на Австрия Александър Шаленберг, предава БНР.

Той се срещна с министър Теодора Генчовска, с която обсъди геополитическата ситуация в следствие на руската инвазия.

Австрийският външен министър: Украйна не трябва да получава статут на кандидат за ЕС през юни

Шаленберг допълни, че не трябва да се допуска установяването на "други модели на живот" в страните от Западните Балкани и припомни, че Виена се надява преговорите с Албания и Република Северна Македония за европейското им членство да започнат през юни.

Good to be in #Sofia today on #EuropeDay to meet my colleague @TGenchovskaMFA. Substantial talks about #Russia’s war of aggression in #Ukraine and #EU enlargement. pic.twitter.com/1bPjY6sANY