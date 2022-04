"The New York Times" създаде карта на убитите мирни граждани в Буча

Американският вестник "The New York Times" създаде карта на убийствата на цивилни от руски войници в Буча и разказа историите на някои от тях. Картата е публикувана в профила на изданието в социалната мрежа Twitter.

Журналистите отбелязаха, че са били на посещение в Буча и са заснели телата на хиляди души на местата на смъртта им - в къщи, в гората, на паркинга и други. Заснети са над 100 торби с трупове в масов гроб на градското гробище.

На картата се виждат знаци с кратка история на мъртвите, например: „мъж, който излезе за хляб“, „син застрелян до баща си“, „шестима мъртви в старчески дом“, „четирима членове на семейството сред шест жертви“.

Местните жители са разказали, че руснаците са започнали кампания на терор, когато настъплението им към Киев е спряло.

Откриха телата на 57 души в масов гроб в Буча

Доказателствата сочат, че руснаците са убивали безразсъдно и понякога садистично, отчасти от отмъщение.

Изданието отбелязва, че руските сили са създали база зад местно училище и са поставили снайперист в строяща се висока сграда. От 5 март снайперистът започна да стреля по всичко, което се движи на юг от училището, по-специално по улица "Яблунская", която се превърна в едно от най-смъртоносните места в града.

В материалите на "The New York Times" се казва, че руските военни са нахлули и ограбват къщи, изнасилват жени и застрелват онези, които се съпротивляват на окупацията.

Най-малко 15 души бяха намерени мъртви със вързани ръце из града, което показва, че повече от една руска част задържа и екзекутира хора. Също така, пет тела бяха открити в мазето на детски летен лагер, който нашествениците използваха като база, съобщава още изданието.

