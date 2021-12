Бил Гейтс излезе с ново предсказание за пандемията, новините не са добри

Точно когато изглеждаше, че животът се връща към старата нормалност, вече изглежда, че по-скоро навлизаме в най-тежката фаза на пандемията. Това написа съоснователят на "Майкрософт" Бил Гейтс Уѝлям Хѐнри Гейтс III (на английски: William Henry Gates III, по-известен като Бил Гейтс) в профила си в Туитър.

Той призова хората да проявят разум по отношение на варианта Омикрон, тъй като предупреди, че при него нивата на заболеваемост ще са най-високи от който и да било досега друг вариант.

Ваксините са разработени, за да ни предпазят от тежко протичане на болестта или смърт, и работят прекрасно, допълни американският предприемач и милиардер.

Бил Гейтс: Не очаквах, че хората трябва да бъдат убеждавани да се ваксинират

Според Гейтс все пак има и една добра новина и тя е, че заради бързото си разпространение Омикрон ще се превърне в доминантен за изключително кратко време и ще приключи отново за кратко време – за около три месеца.

Продължавам да съм убеден, че ако продължим да спазваме всички противоепидемични мерки, пандемията би могла да приключи през 2022 г., смята още той.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.