Лондон призова СС на ООН „да отговори на дестабилизиращите действия на Иран“

Съветът за сигурност на ООН трябва да отговори на дестабилизиращите действия на Иран, включително на предполагаемата атака срещу японския танкер Mercer Street в Арабско море. Това написа британският външен министър Доминик Рааб на своята страница в социалната мрежа „Туитър“, предава телевизионният канал Sky News, цитиран от "Фокус".

„Обединеното кралство, заедно с Румъния и Либерия, се обърнаха към председателя на Съвета за сигурност, като повдигнаха въпроса за иранската атака на Mercer Street. Съветът за сигурност трябва да отговори на дестабилизиращите действия на Иран и пренебрегването на международното право“, категоричен бе първият дипломат на Лондон.

Ултраконсерваторът Ебрахим Раиси встъпи в длъжност като президент на Иран

Рааб публикува съобщението след новината за „потенциално отвличане“ на петролен танкер край бреговете на Обединените арабски емирства. Мнозина обвиниха за поредния инцидент с плавателен съд в региона групировките, подкрепяни от Иран. Техеран отрече всякакво участие.

The UK has written to @UN Security Council President @ambtstirumurti alongside Romania & Liberia to raise Iran’s attack on MV Mercer Street.



The Council must respond to Iran’s destabilising actions & lack of respect for international law.