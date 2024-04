Слон уби туристка по време на сафари

80-годишна американка е била убита от „агресивен“ по време на сафари в Замбия. Животното се е нахвърлило върху превозното средство, съобщи Би Би Си, цитирани от БТВ.

Нападението е станало в събота в националния парк Кафуе в западната част на страната.

Кадри показват как големият слон преобръща няколко пъти колата, в която са се возили шестима души.

Превозното средство е било „блокирано“ от терена и не е могло да се изнесе, каза Кийт Винсънт, главен изпълнителен директор на сафари групата.

An elephant at Kafue National Park charged at a safari truck killing one woman. Footage captured by one of the tourists on board shows the elephant chasing the vehicle for more than half a mile through the national park in Zambia



More https://t.co/rOj920neMC pic.twitter.com/EpLMXEE1lU