Автобус падна от 50-метров мост в ЮАР, загиналите са 45

45 души загинаха при инцидент с автобус в Република Южна Африка.

Двама загинали и 27 пострадали при верижна катастрофа в Германия

Автобусът е паднал от височина от петдесет метра от мост и се е разбил на дъното на урва.

BREAKING: 45 people die in a bus crash. One 8 year old survived. Bus was traveling from Botswana to Moria. Bus caught fire when it crashed and it’s believed most people perished to death. #eNCA #Easter pic.twitter.com/oRSiEsEU6J