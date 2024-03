Отиде си световноизвестен актьор от филмите за Индиана Джоунс

Египетският актьор Ахмед Ел Шенауи почина в Лондон на 75 години. Той изигра ролята на търговеца, който с апломб обяви появата на плъзгаща се „змийска изненада“ на масата във филма „ Индиана Джоунс и храмът на обречените“, пише Телеграф.

Актьорът е напуснал този свят на 1 февруари, но веста за неговата кончина бе оповестена от дъщеря му Еман Ел Шенауи едва сега. За The Hollywood Еман разкри, че баща й е бил хоспитализиран с фрактура, но е развил инфекция, която е довела до сепсис.

Ел Шенауи може да се похвали със завидна актьорска кариера. Той играе затворник в филма на ужасите на Алън Паркър и има централна роля в кинолентата “Елемент на престъплението”.

Коварно заболяване погуби известна наша певица

Във филма на Стивън Спилбърг от 1984 г. „Индиана Джоунс и храмът на обречените“ Ел Шенауи, носещ развяващи се перлени огърлици и гъсти черни мустаци, които се простират до бакенбардите му, седи до Уили Скот (Кейт Капшоу) на дълга банкетна маса.

Основното ястие, което пристига, е огромна змия, която се разрязва, за да се разкрие във вътрешността си множество живи змии.

「ミッドナイト・エクスプレス」("Midnight Express",1978年)、「インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説」("Indiana Jones and the Temple of Doom",1984年)などに出演した、俳優のAhmed El-Shenawiさんが亡くなった(75歳)。ご冥福をお祈りいたします。(THR) pic.twitter.com/ooZ6rGcPMM

