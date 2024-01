Разследват футболист, който твърди, че е роден години след смъртта на майка си

Шумен скандал гръмна в навечерието на Купата на африканските нации.

Разследван е 33-годишният Гелор Канга Каку, офанзивен халф на Цървена звезда. Той е записан, че е роден през 1990 г., въпреки че майка му е починала през 1986.

Габонецът е в състава за Купата на африканските нации, но е обект на открито разследване от CAF.

Организацията може да оспори правото му да играе в отбора на Габон, след като стана ясно, че майката на футболиста, роден в Ойем, Габон, е починала четири години преди раждането му.

