Жестокото убийство на олимпиец разтърси света на леката атлетика

Убийството на трикратния участник на Олимпиада в леката атлетика Бенджамин Киплагат шокира света в последния ден на 2023 година. 34-годишният бегач от Уганда достигна до полуфинал на 3000 метра стийпълчейс на Игрите в Лондон през 2012 година.

Тялото му е било открито близо до Елдорет - един от основните тренировъчни центрове за лекоатлети в Африка, с множество прободни рани в областта на врата и гърдите, съобщава sportal.bg.

Местната полиция разследва случилото се, като вече има двама заподозрени, които са арестувани. До задържането им се е стигнало, след като властите са разгледали кадри от охранителни камери, а въпросните хора са проследили Киплагат.

Това не е първото убийство на лекоатлет в този район.

"Шокирани и натъжени сме от новината за кончината на Бенджамин Киплагат. Изпращаме съболезнования на неговите приятели, семейство, съотборници и колеги. Нашите мисли са с тях в този тежък момент.", написаха от World Athletics в Twitter (X).

World Athletics is shocked and saddened to hear of the passing of Benjamin Kiplagat. We send our deepest condolences to his friends, family, teammates and fellow athletes. Our thoughts are with them all at this difficult time. https://t.co/x74j5xRvex pic.twitter.com/XvW8k5Gwss