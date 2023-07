Трагедия в Алжир: Много жертви при жестока автобусна катастрофа

Най-малко 34 души загинаха при сблъсък на автобус и на кола в Алжир, предадоха световните агенции.

Катастрофата е станала в 3 ч. по Гринуич в град Таманрасе, на около 1500 километра от алжирската столица. При сблъсъка автобусът се е подпалил и в него са изгорели 34 души. В инцидента има и 12 ранени.



Властите съобщиха в сряда, че са работили с часове, за да извадят всички тела от изгорелия автобус.

Катастрофите в Алжир са често явление. Миналата година при пътни произшествия в страната загинаха 907 души.

#Algeria : At least 34 people killed in horrific accident involving bus near Tamanrasset #تامنراست #الجزائر pic.twitter.com/lqyi69XU3y