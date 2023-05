Министър в Уганда бе застрелян от бодигарда си

Държавният министър на труда и индустрията на Уганда Чарлз Окело Енгола бе застрелян днес от бодигарда си, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Мотивът за убийството за момента не е известен.

Бодигардът стрелял няколко пъти по Енгола от близко разстояние, докато министърът излизал от дома си в северната част на столицата Кампала. Енгола е починал на място.

Бодигардът избягал от местопрестъплението и по-късно се самоубил във фризьорски салон.

In Uganda:



The Minister of State for Labour, Charles Okello Engola, has been shot dead by his bodyguard over non payment of salaries. pic.twitter.com/rYgkzQIaoz