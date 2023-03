В Уганда: Смъртно наказание за еднополов секс

Смъртно наказание за еднополов секс въведоха в Уганда, съобщава радио „Свободна Европа“. Предстои законът да бъде подписан от президента на страната Йовери Мусевени, който наскоро заяви, че Западът се стреми да принуди други страни да „нормализират тези отклонения“.

„Западните страни трябва да спрат да губят времето на човечеството, опитвайки се да наложат своите практики на други хора“, каза Мусевени в телевизионно обръщение към парламента на 16 март.

Смъртно наказание ще бъде прилагано и за „вербуване, налагане и финансиране на хомосексуална дейност“. Досега в Уганда това се наказваше с доживотен затвор. Само двама от 389-те депутати в парламента на африканската държава са гласували против. Единият от тях е заявил, че законопроектът е против угандийската конституция и означава провал на борбата с междуполовото насилие.

Уганда обсъжда криминализиране на самоопределянето като член на ЛГБТК общността

Угандийските правозащитници нарекоха новия закон „законодателство на ненавистта“ и „пълно посегателство над човечността“. По данни на групата, защитаваща правата на ЛГБТ+ в Уганда, само през февруари са постъпили жалби за 11о ареста, сексуализирано насилие, публично разсъбличане и изселване на гей хора.

В повечето от африканските страни хомосексуалността е забранена със закон, но смъртно наказание засега се предвижда само в консервативната християнска Уганда.

Uganda passes a bill to introduce life in prison for having gay sex, and the death penalty for aggravated homosexuality. pic.twitter.com/cxxxqs4yWP