Известен рапър почина на сцената

Южноафриканският рапър Коста Тич издъхна на сцената по време на концерт в събота вечер, полицията води разследване, съобщи АФП.

Рапърът, който е на 27 години, припаднал по време на изпълнение на сцената на фестивал в предградие на Йоханесбург, казаха от полицията. Аутопсия ще установи причините за кончината му.

costa titch collapsed on the stage during his performance and died. #Ripcostatitch pic.twitter.com/LwKSNx8JCc