Историята, която докосна света: Не успяха да спасят детето от кладенеца в Мароко

Спасителната операция за 5-годишното дете в Мароко, което беше паднало в дълбок кладенец, завърши с фатален край. Мароканските спасителни екипи извадиха тялото на момче късно вечерта в събота след упорита петдневна операция, съобщават световните медии.

„След трагичния инцидент, който коства живота на детето Раян Орам, Негово Величество крал Мохамед VI се обади на родителите на загиналия, който почина след падане в кладенец“, се казва в прессъобщение разпространено от кралския двор.

Съдбата на малкият Раян предизвика вълна от съпричастност по целия свят. Спасителната операция започва във вторник в малкия северен град Таморот, на 100 километра от град Eл Аайун. Бащата на 5-годишния Раян поправя дълбокия 32 метра кладенец, когато за миг отклонява погледа си от детето и то пада.

Вместо да се използват булдозери, за да се стигне до детето, беше изкопан огромен окоп до кладенеца, а след това хоризонтален тунел до местоположението му.

Сложната спасителна операция докосна сърцата на хората не само в цялата страна, но и по целия свят. Хиляди мароканци отидоха на място, за да наблюдават работата на спасителните служби.

Операцията по спасяването на детето се превърна в национална кауза в продължение на дни и беше наблюдавана с напрегнато очакване. След като спасителите извадиха тялото на детето в събота вечерта, нямаше точни данни за състоянието му. Хеликоптер го откара до болницата, а в късните съботни часове беше съобщено за смъртта му.

